Insulti al figlio di Elisabetta Gregoraci, il padre Flavio Briatore interviene: “Coglio*e!” (Di sabato 12 dicembre 2020) Nathan Falco, il piccolo figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, anche a causa della partecipazione della madre all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha subito indirettamente una forte esposizione mediatica. Questo ha portato all’intervento dei cosiddetti leoni da tastiera che non hanno perso tempo ad attaccare un bambino di appena dieci anni. Ad intervenire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 dicembre 2020) Nathan Falco, il piccolodi, anche a causa della partecipazione della madre all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha subito indirettamente una forte esposizione mediatica. Questo ha portato all’intervento dei cosiddetti leoni da tastiera che non hanno perso tempo ad attaccare un bambino di appena dieci anni. Ad intervenire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Insulti al figlio di Elisabetta Gregoraci, il padre Flavio Briatore: “Coglio*e!” - zazoomblog : Briatore furioso per i pesanti insulti al figlio: la reazione dell’imprenditore - #Briatore #furioso #pesanti… - chyyara : @xxxambicion_ @trascurato ma esatto ahahah allora se io sapessi già che mio figlio nascerà brutto cosa faccio? non… - SiumUrlodel : @_stylessun @Pietro53792722 Ma che cazzo stai dicendo... lo vedi che non sei coerente, prima insulti vardy (che tra… - fradefo : @POPOLOdiTWlTTER Ho finito gli insulti per questo figlio di papà -