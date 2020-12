House of the Dragon, arrivano Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D’Arcy (Di sabato 12 dicembre 2020) House of The Dragon, Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D’Arcy nel cast del prequel di Game of Thrones per HBO. La produzione di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones, partirà probabilmente nel mese di aprile 2021, ma la fase di pre-produzione è ormai iniziata e si sta lavorando alla scelta del cast della serie. Qualche settimana fa è stato annunciato Paddy Considine, oggi arrivano altri tre nomi, alcuni abbastanza noti: si tratta di Matt Smith (The Crown, Doctor Who), Olivia Cooke (Bates Motel) e Emma D’Arcy (Truth Seekers). Ricordiamo che House of The ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020)of Thenel cast del prequel di Game of Thrones per HBO. La produzione diof the, il prequel di Game of Thrones, partirà probabilmente nel mese di aprile 2021, ma la fase di pre-produzione è ormai iniziata e si sta lavorando alla scelta del cast della serie. Qualche settimana fa è stato annunciato Paddy Considine, oggialtri tre nomi, alcuni abbastanza noti: si tratta di(The Crown, Doctor Who),(Bates Motel) e(Truth Seekers). Ricordiamo cheof The ...

