Griezmann rompe il contratto con Huawei | teme che aiuti la Cina a sorvegliare la minoranza uigura

L'attaccante del Barcellona Antoine Griezmann ha annunciato di avere sciolto la partnership con Huawei (di cui è ambasciatore in Europa dal 2017) perché nutre «forti sospetti» sul ruolo che ha l'azienda sulla sorveglianza digitale e quindi sulla persecuzione della minoranza musulmana degli uiguri. La notizia è sul Corriere della Sera. Tutto è nato dalla denuncia della ong Human Rights Watch, mercoledì, del fatto che alcuni cittadini cinesi di etnia uigura erano stati arrestati dopo essere stati segnalati da un nuovo software di riconoscimento facciale che identifica i tratti somatici della minoranza etnica. "Un rapporto interno di Huawei, consultato dal Washington Post, indicava che nel 2018 l'azienda aveva collaborato con la start-up cinese Megvii per sviluppare un software di ...

