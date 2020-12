Formazioni ufficiali Torino-Udinese, Serie A 2020/2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Torino-Udinese, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I granata vanno a caccia di un successo per provare ad abbandonare il terzultimo posto in classifica e la zona retrocessione. Gli ospiti cercano i tre punti per rimanere distanti dalle ultime posizioni. Allo stadio Olimpico Grande Torino il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18. Le Formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni, Buongiorno. Allenatore: ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di. I granata vanno a caccia di un successo per provare ad abbandonare il terzultimo posto in classifica e la zona retrocessione. Gli ospiti cercano i tre punti per rimanere distanti dalle ultime posizioni. Allo stadio Olimpico Grandeil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18. Le(3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni, Buongiorno. Allenatore: ...

