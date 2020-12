F1, Charles Leclerc bene con le medie, a picco con le soft. Cosa è successo alla Ferrari (Di sabato 12 dicembre 2020) Charles Leclerc chiude in maniera agrodolce le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il portacolori della Ferrari, infatti, sapeva che avrebbe dovuto convivere con la notevole “Spada di Damocle” sulla testa della penalizzazione di tre posizioni in griglia dopo l’incidente al via del Gran Premio di Sakhir. Il pilota del Cavallino Rampante ha spinto al massimo per sopperire a quella penalità, ma il suo nono posto conclusivo, quindi, lo costringerà a retrocedere fino alla sesta fila, nella dodicesima casella, esattamente davanti al suo compagno di team Sebastian Vettel, che correrà la sua ultima gara in Ferrari. Charles Leclerc, dopo una Q1 e una Q2 di primissimo livello, quindi, ha mancato la decisiva Q3. Anzi, ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)chiude in maniera agrodolce le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il portacolori della, infatti, sapeva che avrebbe dovuto convivere con la notevole “Spada di Damocle” sulla testa della penalizzazione di tre posizioni in griglia dopo l’incidente al via del Gran Premio di Sakhir. Il pilota del Cavallino Rampante ha spinto al massimo per sopperire a quella penalità, ma il suo nono posto conclusivo, quindi, lo costringerà a retrocedere finosesta fila, nella dodicesima casella, esattamente davanti al suo compagno di team Sebastian Vettel, che correrà la sua ultima gara in, dopo una Q1 e una Q2 di primissimo livello, quindi, ha mancato la decisiva Q3. Anzi, ...

