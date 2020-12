Donna di 39 anni attaccata e uccisa da uno squalo (Di sabato 12 dicembre 2020) Redazione Stava nuotando quando è stata attaccata e uccisa da un grande squalo. Siamo nell’’isola caraibica di St. Martin nelle Antille francesi. Il nord dell’isola appartiene alla Francia, il sud, con il nome di Sint Maarten, ai Paesi Bassi. La Donna di 39 anni stava nuotando a 150 mt dalla riva fino a quando “ha cominciato a urlare”. Come ha comunicato venerdì la prefettura dell’isola caraibica di St. Martin, la Donna è morta per gravi ferite. In risposta all’attacco, le autorità hanno vietato la balneazione, il surf e tutti gli altri sport acquatici per 48 ore. Due soccorritori si precipitarono da lei in barca per salvarla. Hanno trovato la vittima svenuta e che galleggiava nell’acqua con la gamba amputata. I paramedici in arrivo non hanno potuto fare nulla. A terra, la ... Leggi su improntaunika (Di sabato 12 dicembre 2020) Redazione Stava nuotando quando è statada un grande. Siamo nell’’isola caraibica di St. Martin nelle Antille francesi. Il nord dell’isola appartiene alla Francia, il sud, con il nome di Sint Maarten, ai Paesi Bassi. Ladi 39stava nuotando a 150 mt dalla riva fino a quando “ha cominciato a urlare”. Come ha comunicato venerdì la prefettura dell’isola caraibica di St. Martin, laè morta per gravi ferite. In risposta all’attacco, le autorità hanno vietato la balneazione, il surf e tutti gli altri sport acquatici per 48 ore. Due soccorritori si precipitarono da lei in barca per salvarla. Hanno trovato la vittima svenuta e che galleggiava nell’acqua con la gamba amputata. I paramedici in arrivo non hanno potuto fare nulla. A terra, la ...

