Da Deruta l' albero in ceramica più grande al mondo

AGI Un albero di Natale in ceramica. Ma non uno qualunque è il più grande del mondo e servirà per "riaccendere la speranza" degli artigiani di Deruta schiacciati dalla crisi. È stato installato nella piazza principale della cittadina umbra, nota anche fuori dai confini nazionali per essere un'eccellenza nel settore della maiolica artistica, e acquisisce in questo Natale 2020 un valore simbolico. Per accenderlo, infatti, oltre al primo cittadino Michele Toniaccini, sono intervenuti anche il prefetto di Perugia, Armando Gradone e una piccola rappresentanza di infermieri e medici dell'ospedale del capoluogo di regione umbro, impegnati da mesi nella lotta al Covid. Tutti uniti nel lanciare un messaggio di fiducia nel futuro. "Un'opera d'arte creata dalle mani sapienti degli artigiani per guardare a tempi migliori – spiega il sindaco –

