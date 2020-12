Cinisello (Milano) – Donna di 50 anni investita da bus: morta sul colpo, autista in ospedale sotto shock (Di sabato 12 dicembre 2020) L’incidente alle 15.30 in via Gorki, a due passi dal parco Nord e dall’ospedale Bassini. Pomeriggio di sangue quello di venerdì a Cinisello Balsamo, hinterlan nord di Milano, dove una Donna di 50 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di Atm. Teatro della tragedia, avvenuta pochi attimi prima delle Leggi su periodicodaily (Di sabato 12 dicembre 2020) L’incidente alle 15.30 in via Gorki, a due passi dal parco Nord e dall’Bassini. Pomeriggio di sangue quello di venerdì aBalsamo, hinterlan nord di, dove unadi 50in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di Atm. Teatro della tragedia, avvenuta pochi attimi prima delle

MoliPietro : Cinisello (Milano) – Donna di 50 anni investita da bus: morta sul colpo, autista in ospedale sotto shock - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Cinisello, donna di 50 anni investita da un pullman: morta sul colpo - RedazioneLaNews : #Milano Cinisello, in giro in macchina con 22 chili di marijuana nel borsone: arrestato un 44enne - SkyTG24 : Incidente stradale a Cinisello Balsamo, donna travolta e uccisa da bus - qn_giorno : Travolta da bus a Cinisello Balsamo: morta 50enne -