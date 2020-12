Caso Regeni | Fico | ' per ottenere la verità l' Europa deve essere unita' Sottotitolo

repubblica : Caso Regeni, i pm: 'Cancellati verosimilmente i video nella metro del Cairo del rapimento' [aggiornamento delle 17:… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La morte di Paolo Rossi. Le… - Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - DanieleMondell4 : @Marco_dreams @pbenedetti50 @giuliaselvaggi2 si squallido, ma forse è un gesto di real politik : rafforzarlo nei co… - Ivan_libertario : Caso Regeni,caso Zacki,i pescatori ostaggi in Libia...e un Ministro degli Esteri inesistente. Siamo messi bene ! -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Se non riusciamo ad andare a dire che è impossibile che avvenga una cosa del genere e si rimanga impuniti, si sbaglia strada". Lo ha detto Roberto Fico nel suo intervento a ...ROMA - "Amnesty International è veramente allarmata per le condizioni fisiche e mentali di Patrick Zaki,che sembrano in via di deterioramento". Lo dice il portavoce dell'organizzazione in Italia. "Il ...