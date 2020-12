Assistente sociale convince 16enne a vivere con lo zio: lui 24 ore dopo la violenta e la uccide (Di sabato 12 dicembre 2020) . Zio uccide la nipote sedicenne, la quale, poche ore prima, era stata convinta da una Assistente sociale a continuare a vivere con il parente. La verità è emersa nel corso del processo che si è concluso nella giornata di martedì 8 dicembre con la condanna di Shane Mays per omicidio. Secondo quanto ricostruito, la sedicenne Louise Smith, che viveva con lo zio poiché i suoi genitori erano stati costretti a trasferirsi fuori dal Regno Unito per motivi di lavoro, aveva intenzione di abbandonare l’appartamento perché infastidita dai comportamenti del parente. L’adolescente, infatti, aveva rivelato ad alcuni amici che lo zio nutriva un interesse sessuale nei suoi confronti e che aveva tentato in più di un’occasione un approccio, motivo per cui lei voleva andarsene. A convincerla a restare, però, sarebbe ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) . Ziola nipote sedicenne, la quale, poche ore prima, era stata convinta da unaa continuare acon il parente. La verità è emersa nel corso del processo che si è concluso nella giornata di martedì 8 dicembre con la condanna di Shane Mays per omicidio. Secondo quanto ricostruito, la sedicenne Louise Smith, che viveva con lo zio poiché i suoi genitori erano stati costretti a trasferirsi fuori dal Regno Unito per motivi di lavoro, aveva intenzione di abbandonare l’appartamento perché infastidita dai comportamenti del parente. L’adolescente, infatti, aveva rivelato ad alcuni amici che lo zio nutriva un interesse sessuale nei suoi confronti e che aveva tentato in più di un’occasione un approccio, motivo per cui lei voleva andarsene. Arla a restare, però, sarebbe ...

L'omicidio è poi avvenuto successivamente in un boschetto vicino a casa, nell'Hampshire, durante una passeggiata tra i due. Solo che anche a casa degli zii sarebbero sorte ulteriori discussioni con Lo ...

