Ti ricordi… Paul Gascoigne che ammattisce la Juventus di Trapattoni e Roberto Baggio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Ma… quello lì chi è?”. Roma, luglio 1993. La sponda biancoceleste della capitale sogna. Una stagione nuova sta per partire e il presidente Sergio Cragnotti ha potenziato ancora la squadra regalando a Dino Zoff giocatori importanti: Luca Marchegiani per la porta, Paolo Negro per la difesa,Di Matteo per il centrocampo, Gigi Casiraghi per l’attacco con Alen Boksic prenotato per novembre. È uno squadrone, con Beppe Signori e gli altri. In attesa di partire per Seefeld, in Tirolo, al campo di Tor di Quinto arriva un tizio grasso, biondiccio, vestito in maniera improbabile e con un codino biondo. Lui pare guardare gli altri con familiarità, Zoff invece chiede, più a se stesso che a chi gli sta intorno: “Ma…quello lì chi è?”. Una domanda che, più che per l’autentico sbandamento iniziale, è posta per scansare il più possibile, finché è possibile, la risposta. Perché ...