Sci alpino, Val d’Isere: orari discesa e superG, programma, tv. La guida del week-end (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scatta un weekend quanto mai importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Stiamo infatti per vivere una due-giorni tutta in salsa francese, dato che gli uomini saranno di scena in Val d’Isere, mentre le donne saranno impegnate a Courchevel. Per quel che riguarda il settore maschile vedremo in scena, dopo una lunga attesa, le prime prove veloci della stagione. Sabato alle ore 10.30 gli atleti saranno al cancelletto di partenza della pista denominata La face de Bellevarde per il superGigante, mentre nella giornata di domenica, sempre al medesimo orario, toccherà alla discesa. Dopo quattro prove tecniche, quindi, torneranno in azione i cosiddetti Uomini-Jet. Per i colori italiani la curiosità sarà tutta sul rientro di Dominik Paris. Dopo l’infortunio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scatta unend quanto mai importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Stiamo infatti per vivere una due-giorni tutta in salsa francese, dato che gli uomini saranno di scena in Val, mentre le donne saranno impegnate a Courchevel. Per quel che riguarda il settore maschile vedremo in scena, dopo una lunga attesa, le prime prove veloci della stagione. Sabato alle ore 10.30 gli atleti saranno al cancelletto di partenza della pista denominata La face de Bellevarde per iligante, mentre nella giornata di domenica, sempre al medesimoo, toccherà alla. Dopo quattro prove tecniche, quindi, torneranno in azione i cosiddetti Uomini-Jet. Per i colori italiani la curiosità sarà tutta sul rientro di Dominik Paris. Dopo l’infortunio di ...

