Orrore alle Hawaii: una surfista è stata 'sbranata' da uno squalo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una surfista amatoriale è stata attaccata e uccisa da uno squalo, poco distante dallo specchio di mare dove era in programma una gara di professionisti della World Surf League. È successo a Honolua ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unaamatoriale èattaccata e uccisa da uno, poco distante dallo specchio di mare dove era in programma una gara di professionisti della World Surf League. È successo a Honolua ...

La cinquantaseienne è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Annullata la gara della World Surf League in corso a a Honolua Bay ...

Il Trionfo della morte protagonista di un film: al via le riprese a Palazzo Abatellis

Il titolo del cortometraggio di Marco Savatteri con Iaia Forte e gli attori della Casa del Musical è “Che cos’è la notte”. Il lavoro visionario sull’affresco quattrocentesco andrà online il 18, 19 e 2 ...

Il titolo del cortometraggio di Marco Savatteri con Iaia Forte e gli attori della Casa del Musical è "Che cos'è la notte". Il lavoro visionario sull'affresco quattrocentesco andrà online il 18, 19 e 2 ...