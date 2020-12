Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano si scontra con Serena Bortone: 'Non mi fai sentire a mio agio'. E la conduttrice replica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scintille in tv tra Vittoria Schisano e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai Uno . La prima, ospite in trasmissione , non ha gradito l'intervista e ha ammesso chiaramente di non sentirsi a ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Scintille in tv traè unsu Rai Uno . La prima, ospite in trasmissione , non ha gradito l'intervista e ha ammesso chiaramente di non sentirsi a ...

SirDistruggere : Il paragonare l'HIV al Covid è certamente la cosa idiota di oggi. Non bisogna neanche cercare altro, la giornata è… - NicolaPorro : ?? Gli italiani assuefatti al regime, il #vaccino come ultima arma di libertà, i padrini del reddito di cittadinanza… - vale2bertoni : @Gianmar26145917 @Mirith_ Ma quante p***e ci raccontano!lei positiva,di Maio e un altro in osservazione..è una bugi… - Simonasimo0 : @anninavigneto Secondo me non si tratta di fiducia..se pensi che i morti di oggi sono'causa' delle vacanze estive a… - luca_carioli : @Massimi41171600 @Marco_viscomi @Viciupacciu Noi non sappiamo le parole esatte dette da Morata (sei imbarazzante...… -