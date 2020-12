Morto Tommy Lister, addio all’ex campione di wrestling diventato attore per Tarantino e Nolan: indaga la polizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) È Morto Tommy ‘Tiny’ Lister. L’ex campione di wrestling, diventato famoso come attore per i ruoli interpretati nei film “Jackie Brown” di Quentin Tarantino e “Il cavaliere oscuro” di Christopher Nolan, è stato trovato senza vita nella sua casa di Marina Del Rey, in California, all’età di 62 anni. Come ha spiegato la sua manager Cindy Cowan alla rivista “People“, Lister è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento da un amico preoccupato perché non gli rispondeva al telefono: i soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma per lui non c’è stato nulla da fare. Una settimana fa aveva manifestato problemi respiratori con sintomi riconducibili al coronavirus. Sulle circostanze della morte però sono ancora in corso gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) È‘Tiny’. L’exdifamoso comeper i ruoli interpretati nei film “Jackie Brown” di Quentine “Il cavaliere oscuro” di Christopher, è stato trovato senza vita nella sua casa di Marina Del Rey, in California, all’età di 62 anni. Come ha spiegato la sua manager Cindy Cowan alla rivista “People“,è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento da un amico preoccupato perché non gli rispondeva al telefono: i soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma per lui non c’è stato nulla da fare. Una settimana fa aveva manifestato problemi respiratori con sintomi riconducibili al coronavirus. Sulle circostanze della morte però sono ancora in corso gli ...

