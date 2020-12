Lo Stato rientra nell'ex Ilva al 66%. Obiettivi: più lavoro e tutela ambientale (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'obiettivo è raggiungere la produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio entro il 2025 e riaccendere l'altoforno 5, il più grande d'Europa Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'obiettivo è raggiungere la produzione di 8 milioni di tonate di acciaio entro il 2025 e riaccendere l'altoforno 5, il più grande d'Europa

PersilQ : Lo Stato usci' dal business dell'acciaio, svendendo ai privati; adesso ci rientra, dopo averci rimesso un sacco di… - mignoloeprof : RT @bx1ale_cia: @boni_castellane sinceramente mi è irrilevante, anzi hanno tutta la mia solidarietà, il ricongiungimento affettivo rientra… - bx1ale_cia : @boni_castellane sinceramente mi è irrilevante, anzi hanno tutta la mia solidarietà, il ricongiungimento affettivo… - BarabbaMarlin : Ex Ilva, firmato l’accordo: lo Stato “rientra” nell’acciaieria. Ma non ci trova più nessuno. #ArcelorMittal #Taranto - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. Tamponi all'aeroporto di Catania per chi rientra in Sicilia a Natale) è stato pubb… -