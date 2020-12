Inzaghi “Ora portiamo l’euforia della Champions in campo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Champions? Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un sogno e sono felice per i ragazzi e la società. Ora dovremo essere bravi a trasmettere questa euforia sul campo. Domani sarà una partita complicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi”. Sono le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona, valida per l’undicesima giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. “Il Verona sta facendo un ottimo percorso e il loro valore aggiunto è l’allenatore. E’ una squadra organizzata e molto scomoda. Hanno dei giocatori di qualità e dovremo fare molta attenzione. L’anno scorso abbiamo collezionato un pareggio e una vittoria contro di loro, ma sarà una gara complicata – ha proseguito l’allenatore piacentino – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “? Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un sogno e sono felice per i ragazzi e la società. Ora dovremo essere bravi a trasmettere questa euforia sul campo. Domani sarà una partita complicata e dovremo affrontarla nel migliore dei modi”. Sono le parole del tecnico biancoceleste Simone, alla vigiliagara contro l’Hellas Verona, valida per l’undicesima giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. “Il Verona sta facendo un ottimo percorso e il loro valore aggiunto è l’allenatore. E’ una squadra organizzata e molto scomoda. Hanno dei giocatori di qualità e dovremo fare molta attenzione. L’anno scorso abbiamo collezionato un pareggio e una vittoria contro di loro, ma sarà una gara complicata – ha proseguito l’allenatore piacentino – ...

