Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Esce proprio lei, tra gli ultimi a entrare nella Casa! (Video) (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip 5? nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020, a dover uscire, prima del tempo, dalla Casa di Grande Fratello è stata Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, tra gli ultimi concorrenti ad entrare nel cast del reality show di Canale 5, è stata battuta al televoto da Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Giacomo Urtis. Ecco il Video, dal profilo Twitter ufficiale di Gf, con il momento in cui Selvaggia viene ufficialmente eliminata dal gioco. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve definitivamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… SELVAGGIA! pic.twitter.com/JvGKpnqjW9 — Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi èalVip 5?puntata di venerdì 11 dicembre 2020, a dover uscire, prima del tempo, dalla Casa diè stata Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, tra gliconcorrenti adnel cast del reality show di Canale 5, è stata battuta al televoto da Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Giacomo Urtis. Ecco il, dal profilo Twitter ufficiale di Gf, con il momento in cui Selvaggia viene ufficialmente eliminata dal gioco. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve definitivamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… SELVAGGIA! pic.twitter.com/JvGKpnqjW9 —...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - MayPinkFlower : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: - nofakeste : Per piacere fate finire sto grande fratello -