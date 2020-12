Formula 1 | test invernali a Barcellona dal 2 al 4 marzo

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di1 sta per volgere al termine, ma le scuderie iniziano già a pensare alla prossima stagione. Ipre-campionato, infatti, si svolgeranno adal 2 al 42021, dopo che l’ipotesi del Bahrain è definitivamente tramontata nelle ultime ore. I piloti, però, non hanno accolto favorevolmente questa tre giorni di, soprattutto quelli che cambieranno squadra come Sainz, Vettel e Ricciardo, che avranno solo un giorno e mezzo a disposizione per familiarizzare rispettivamente con Ferrari, Aston Martin e McLaren. SportFace.