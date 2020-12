Fisioterapisti verso l’Ordine | a tutela dei cittadini e dei professionisti

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – La Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti ha deliberato, in sintonia con le Commissioni d’albo territoriali e in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini Tsrm-Pstrp, di inviare al ministero della Salute la richiesta di avviare l’iter per l’istituzione di un Ordine proprio, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 9 lettera d), della legge 11 gennaio 2018 numero 3.