Covid, dalle posate ai posti a tavola: ecco le dieci regole da seguire per il pranzo di Natale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Covid, niente abbracci né canti: le dieci regole per il pranzo di Natale Il Natale si avvicina e molte persone, nonostante le raccomandazioni del governo, non intendono rinunciare al tradizionale pranzo in famiglia: ma quali sono le regole da seguire per evitare che un'occasione di festa si trasformi in un vero e proprio focolaio di Covid? Il quotidiano La Repubblica lo ha chiesto a Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano, il quale ha elargito 10 semplici regole da seguire per limitare i rischi di contagio. Il primo consiglio è quello di distanziare i posti a tavola di almeno un metro e mezzo. L'esperto, poi, consiglia ovviamente di ...

