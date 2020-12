Coronavirus: Brosio, 'con la mia onlus donate 300mila euro in mascherine Ffp2' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio e la Mae S.p.A di Piacenza della famiglia Rovellini donano contributi in denaro per decine di migliaia di euro a famiglie italiane in difficoltà post Covid e 150mila mascherine Ffp2 ad alta protezione anti Covid, per un valore commerciale di 300mila euro. Si tratta della prima consegna di fondi e dispositivi sanitari, ufficializzata a Brescia poche ore fa, nell'ambito di una serie di donazioni che le Olimpiadi del Cuore assegnano, dopo la raccolta effettuata con l'edizione 2020 del 'Mattone del Cuore' del 28 e 29 agosto agli stabilimenti balneari Alpemare e Annetta di Forte dei Marmi. Determinante, fa sapere il giornalista, "il contributo di due squadre di calcio di Serie A, l'Atalanta della famiglia Percassi, l'Hellas ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Olimpiadi del Cuore di Paoloe la Mae S.p.A di Piacenza della famiglia Rovellini donano contributi in denaro per decine di migliaia dia famiglie italiane in difficoltà post Covid e 150milaad alta protezione anti Covid, per un valore commerciale di. Si tratta della prima consegna di fondi e dispositivi sanitari, ufficializzata a Brescia poche ore fa, nell'ambito di una serie di donazioni che le Olimpiadi del Cuore assegnano, dopo la raccolta effettuata con l'edizione 2020 del 'Mattone del Cuore' del 28 e 29 agosto agli stabilimenti balneari Alpemare e Annetta di Forte dei Marmi. Determinante, fa sapere il giornalista, "il contributo di due squadre di calcio di Serie A, l'Atalanta della famiglia Percassi, l'Hellas ...

(Adnkronos) – Per l’Italia si tratta di sostegni alle famiglie in difficoltà post Covid, per l’estero riguarda il progetto pronto a decollare del primo Pronto Soccorso a Medjugorje, obiettivo che ha p ...

