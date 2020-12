Allerta Iss: "Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “L’Incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti”. È quanto raccomanda l’Iss nel consueto monitoraggio. “Sebbene si osservi una diminuzione significativa dell’Incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (454,70 per 100.000 abitanti nel periodo 30/11/2020-06/12/2020 contro 590.65 per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/202), il valore è ancora molto elevato”, osserva l’Istituto. L’Incidenza rimane cioè ancora “troppo elevata per permettere una gestione sostenibile”. Pertanto, si legge nella bozza del monitoraggio, ”è necessario mantenere i livelli di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “L’ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delledi mitigazione, ivi comprese quelle della, oltre alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti”. È quanto raccomanda l’Iss nel consueto monitoraggio. “Sebbene si osservi una diminuzione significativa dell’a livello nazionale negli ultimi 14 gg (454,70 per 100.000 abitanti nel periodo 30/11/2020-06/12/2020 contro 590.65 per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/202), il valore è ancora molto elevato”, osserva l’Istituto. L’rimane cioè ancora “troppo elevata per permettere una gestione sostenibile”. Pertanto, si legge nella bozza del monitoraggio, ”è necessario mantenere i livelli di ...

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Allerta Iss: 'Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Allerta Iss: 'Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità' - HuffPostItalia : Allerta Iss: 'Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Iss Allerta Iss: "Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità" L'HuffPost Allerta Iss: "Incidenza alta, non allentare le misure, neppure su mobilità"

“L’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mo ...

Covid: Iss: Rt a 0,82, cala incidenza dei casi, 4 regioni a rischio alto più Trento

Nel periodo 18 novembre-1 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 . Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA ...

“L’incidenza ancora troppo elevata e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mo ...Nel periodo 18 novembre-1 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 . Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA ...