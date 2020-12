Ad Acea il ‘Premio dei premi’ per l’innovazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – Acea si e’ aggiudicata il “Premio dei Premi”, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, che viene conferito annualmente a imprese, gruppi industriali, pubbliche amministrazioni, realta’ del mondo della ricerca che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo. È quanto si legge in una nota di Acea. Il riconoscimento e’ stato consegnato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza della ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della ministra per l’innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, e del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais, nel corso della cerimonia che si e’ svolta questa mattina in versione digitale- spiega la nota-. Ad Acea il Premio dei Premi e’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma –si e’ aggiudicata il “Premio dei Premi”, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, che viene conferito annualmente a imprese, gruppi industriali, pubbliche amministrazioni, realta’ del mondo della ricerca che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo. È quanto si legge in una nota di. Il riconoscimento e’ stato consegnato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza della ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della ministra pertecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, e del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais, nel corso della cerimonia che si e’ svolta questa mattina in versione digitale- spiega la nota-. Adil Premio dei Premi e’ ...

Italpress : Acea vince il “Premio dei Premi” per l’innovazione - AceaGruppo : Doppio riconoscimento per #AceaGruppo che si aggiudica il #PremioDeiPremi 2020 e il 'Premio Imprese per Innovazione… - lamescolanza : ACEA vince il 'Premio dei Premi' per l'innovazione -

Ultime Notizie dalla rete : Acea ‘Premio Salvatore “Totò” Cascio: da attore prodigio ad imprenditore di successo ciociariaoggi.it