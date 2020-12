Terrorismo | la Ue avverte Facebook e Youtube | cancellate i contenuti entro un’ora o multe pesanti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Europa prova a contrastare la minaccia deltentando di arginare anche la diffusione online. E interviene anche sui social network più inportanti, come, ordinando loro di rimuovere dalle proprie piattaforme queilegati ad attività propagandistiche delin tempi brevissimi. Dovranno farlodalla loro segnalazione. Altrimenti social network rischieranno ingenti. Lo stabilisce l’accordo raggiunto dai negoziatori delle istituzioni europee. In un tweet, il Ppe, il principale gruppo all’Europarlamento, ha riferito che l’accordo è stato raggiunto. “Fin dagli attacchi di Parigi, abbiamo messo la sicurezza degli europei in cima all’agenda della Ue. Per proteggere i nostri confini e prevenire ...