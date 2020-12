Ricovero d'urgenza per George Clooney: "Ha perso 13 Kg in pochi giorni" - (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Durante le riprese del suo ultimo film, George Clooney è stato ricoverato d'urgenza a causa di una pancreatite data da un forte dimagrimento George Clooney si è lasciato alle spalle una parentesi non positiva della sua vita, a causa di un Ricovero d'urgenza per una pancreatite. È stato lo stesso attore a raccontare quanto sta accadendo, segno che nonostante tutto le sue condizioni di salute ora sono decisamente migliorate. Ha rilasciato un'intervista a The Mirror in cui ha spiegato che la malattia è legata a un dimagrimento eccessivo e troppo rapido, dovuto a esigenze di copione per il nuovo film, The Midnight sky, uscito pochi giorni fa nelle sale USA. "Forse ho provato a perdere peso troppo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Durante le riprese del suo ultimo film,è stato ricoverato d'a causa di una pancreatite data da un forte dimagrimentosi è lasciato alle spalle una parentesi non positiva della sua vita, a causa di und'per una pancreatite. È stato lo stesso attore a raccontare quanto sta accadendo, segno che nonostante tutto le sue condizioni di salute ora sono decisamente migliorate. Ha rilasciato un'intervista a The Mirror in cui ha spiegato che la malattia è legata a un dimagrimento eccessivo e troppo rapido, dovuto a esigenze di copione per il nuovo film, The Midnight sky, uscitofa nelle sale USA. "Forse ho provato a perdere peso troppo ...

