Renzi torna all'attacco di Conte: «Non avrà pieni poteri. Il Recovery Plan? Deve cambiare tutto»

All'indomani del durissimo attacco scagliato dai banchi del Senato, Matteo Renzi torna a fare la voce grossa sul Recovery Plan italiano. E lo fa chiedendone la modifica tanto nei contenuti quanto nella governance. «Deve cambiare tutto il piano lanciato sul Recovery Fund perché è ridicolo che ci sia una struttura di consulenti senza controllo democratico», ha detto il leader di Italia Viva, riferendosi alla task force che avrebbe il compito di gestire i progetti. Nella bozza preparata dal governo, secondo Renzi, «ci sono pochi soldi per sanità e cultura, zero paginette sui giovani. Bisogna spendere per creare posti di lavoro e non redditi di cittadinanza». «Oltre 200 medici morti e solo 9 miliardi sulla sanità».

