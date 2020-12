Quando l’allenatore del Lanerossi Vicenza inventò Paolo Rossi: «Gli disse solo: vieni incontro, la dai e vai. E lui sorrise» – L’intervista (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Quando una persona muore, una cosa che odio è che tutti salgono sul pulpito a dire: “Era fantastico, meraviglioso, eccezionale, incredibile”. Ma io ho 65 anni, ho visto il mondo come funziona, tutto questo incenso a me dà un fastidio boia». Giorgio Carrera, classe 1955, nel 1976 venne acquistato dal LaneRossi Vicenza. Giocava nel ruolo di libero. Con quella squadra vinse il campionato di Serie B, ottenne la promozione in Serie A e lo storico secondo posto alle spalle della Juventus. In quella squadra, con lui, giocava Paolo Rossi, inventato centravanti una sera a Cagliari dal maestro Gibì Fabbri. Ecco il suo racconto per Open, durante il quale non vuole che gli si dia del lei. Giorgio Carrera con la maglia del LaneRossi ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) «una persona muore, una cosa che odio è che tutti salgono sul pulpito a dire: “Era fantastico, meraviglioso, eccezionale, incredibile”. Ma io ho 65 anni, ho visto il mondo come funziona, tutto questo incenso a me dà un fastidio boia». Giorgio Carrera, classe 1955, nel 1976 venne acquistato dal. Giocava nel ruolo di libero. Con quella squadra vinse il campionato di Serie B, ottenne la promozione in Serie A e lo storico secondo posto alle spalle della Juventus. In quella squadra, con lui, giocava, inventato centravanti una sera a Cagliari dal maestro Gibì Fabbri. Ecco il suo racconto per Open, durante il quale non vuole che gli si dia del lei. Giorgio Carrera con la maglia del...

