METEO: forte maltempo. Tornado colpisce Trieste, con anche grandine. Video (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il maltempo continua ad infierire sull’Italia e in avvio di settimana si è avuta una nuova recrudescenza perturbata soprattutto sulle regioni di Nord-Est, con la caduta di nuove abbondantissime nevicate su aree alpine e prealpine già sepolte sotto il manto bianco. Il temporale con Tornado si abbatte su Trieste nella serata di lunedìHa poi fatto parecchio scalpore l’acqua alta di Venezia, senza l’innalzamento delle barriere del Mose poiché non si prevedeva un evento di marea così importante. Dopo questo inatteso flop, le paratoie sono in funzione poiché l’acqua alta continuerà per tutta la settimana Non meno eccezionali sono stati i temporali che dal Mar Adriatico si sono inoltrati a tutto il Triveneto verso le pianure e le Alpi. In questo periodo non è assolutamente usuale l’attività temporalesca sulle zone di terraferma del Nord ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilcontinua ad infierire sull’Italia e in avvio di settimana si è avuta una nuova recrudescenza perturbata soprattutto sulle regioni di Nord-Est, con la caduta di nuove abbondantissime nevicate su aree alpine e prealpine già sepolte sotto il manto bianco. Il temporale consi abbatte sunella serata di lunedìHa poi fatto parecchio scalpore l’acqua alta di Venezia, senza l’innalzamento delle barriere del Mose poiché non si prevedeva un evento di marea così importante. Dopo questo inatteso flop, le paratoie sono in funzione poiché l’acqua alta continuerà per tutta la settimana Non meno eccezionali sono stati i temporali che dal Mar Adriatico si sono inoltrati a tutto il Triveneto verso le pianure e le Alpi. In questo periodo non è assolutamente usuale l’attività temporalesca sulle zone di terraferma del Nord ...

