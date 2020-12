La ragazza con autismo partecipa con il suo cucciolo di peluche a una gara di cani [VIDEO] (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il web ci riesce sempre a comunicare emozioni interessanti. Che siano positive o negative, in realtà sono sempre particolari e uniche nel loro genere. Per questo motivo, oggi vi parleremo della storia del giudice Johnny Shoemaker che ha partecipato in qualità di giurato, appunto, alla competizione dell’American Kennel Club. Le immagini che vi mostriamo lo vedono protagonista insieme ad una ragazza che è stata incoraggiata a mostrare le abilità e le qualità del suo animale domestico che era a guinzaglio. La piccola, dopo esser stata incoraggiata, ha iniziato a correre con l’animale e si è conquistata l’ovazione del pubblico. Alla fine del VIDEO possiamo vedere un abbraccio fra la ragazza e il giudice, quasi a chiusa perfetta di quello che abbiamo appena visto. Uno spettacolo fuori dal comune che ha ricevuto il commento ... Leggi su virali.video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il web ci riesce sempre a comunicare emozioni interessanti. Che siano positive o negative, in realtà sono sempre particolari e uniche nel loro genere. Per questo motivo, oggi vi parleremo della storia del giudice Johnny Shoemaker che hato in qualità di giurato, appunto, alla competizione dell’American Kennel Club. Le immagini che vi mostriamo lo vedono protagonista insieme ad unache è stata incoraggiata a mostrare le abilità e le qualità del suo animale domestico che era a guinzaglio. La piccola, dopo esser stata incoraggiata, ha iniziato a correre con l’animale e si è conquistata l’ovazione del pubblico. Alla fine delpossiamo vedere un abbraccio fra lae il giudice, quasi a chiusa perfetta di quello che abbiamo appena visto. Uno spettacolo fuori dal comune che ha ricevuto il commento ...

happytomlivson : casadilego ha una bellissima voce ed è brava ma mi sembra la classica ragazza con una voce super bella che c’è tutti gli anni...#XF2020 - itsseleee_ : RT @CanyonMoonGay: vedete questo ragazzo? Ecco non è bisex, non è omosessuale, non è genderfluid, non è pansessuale, è solamente Harry. Har… - bazzestrane : @franzisksksksk ma viva la madonna, è un fottuto MONDO FATATO, le persone VOLANO e porcodd*o la gente si preoccupa… - gdslian : @grumpygds @panzerottogds @bellissimagds @kalosgds la visione si dissolse lasciando la ragazza senza fiato e senza… - tinista12448329 : @simona__tinista Non ti conosco bene ma sembri una ragazza un sacco carina e simpatica ,fortunata te per aver avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazza con Va all'appuntamento con una ragazza, ma trova due giovani col coltello: diciottenne rapinato Il Tirreno La Caserma: arriva su RaiDue il nuovo “militareality”

In una caserma di montagna 21 ragazzi della "millennial generation" verranno messi alla prova grazie a un format militare tra reality e adventure ...

Roma, ko indolore in Europa. Il baby Milanese: «Serata indimenticabile»

La Roma, già qualificata, piena di ragazzini, chiude con una sconfitta in Europa League col Cska. A segno Tommaso Milanese, 18 anni, talento del vivaio giallorosso. Il tecnico Fonseca: «I giovani sono ...

In una caserma di montagna 21 ragazzi della "millennial generation" verranno messi alla prova grazie a un format militare tra reality e adventure ...La Roma, già qualificata, piena di ragazzini, chiude con una sconfitta in Europa League col Cska. A segno Tommaso Milanese, 18 anni, talento del vivaio giallorosso. Il tecnico Fonseca: «I giovani sono ...