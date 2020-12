Israele, gli alieni ci guardano (Di giovedì 10 dicembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Arriva da Israele una rivelazione shock sull’esistenza aliena. A parlare é l’ex capo spaziale israeliano Israele. Haim Eshed, 87 anni, L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di giovedì 10 dicembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Arriva dauna rivelazione shock sull’esistenza aliena. A parlare é l’ex capo spaziale israeliano. Haim Eshed, 87 anni, L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

SkyTG24 : 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pr… - guerini_lorenzo : Gli ottimi rapporti tra Italia e Israele sono fondati su un’eccellente collaborazione. Oggi a Tel-Aviv incontri con… - AndreaM46182076 : RT @SkyTG24: 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pronta', ha d… - travan28 : RT @SkyTG24: 'Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pronta', ha d… - GianniCestra69 : RT @ebreieisraele: Un futuro possibile, una piazza in #israele, il 20% è #musulmano quindi c'è la #moschea a sx. Per i #cristiani c'è l' #a… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele gli Covid-19 e geopolitica nel libro "Geopandemia" di Salvatore Santangelo FS News Gli alieni prima dello sbarco. Quando gli Eritrei non ...

Mi scrive che gli “alieni” - come li chiama lo stato israeliano – suoi connazionali avrebbero una storia molto lunga da raccontare, molte cose su cui far riflettere giornalisti, media, attivisti. Anche prima di arrivare in Israele, quando finalmente, alla fine dei gironi infernali, il mondo si accorge di loro.

NASA: gli alieni ci osservano e sono sbarcati sulla Terra ...

Gli alieni sono fra noi, sono sbarcati sulla Terra e ci osservano. A rivelarlo non è il solito anonimo sul web, ma alcuni ingegneri della Nasa che avrebbero rivelato di aver avuto dei contatti con gli alieni. Non solo: gli extraterrestri si sarebbero addirittura stabiliti sul Pianeta e sarebbero ...

Team di medici alieni collabora con umani - Il mondo degli UFO

Il numero di cliniche degli alieni sta aumentando costantemente e attualmente (2011) ci sono più di 50 cliniche in Israele, e circa 500 negli USA. Tali cliniche esistono anche in altri paesi (Inghilterra, Danimarca, Australia) e tale attività medica degli ET, contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare il riconoscimento di esistenza degli alieni.

Mi scrive che gli “alieni” - come li chiama lo stato israeliano – suoi connazionali avrebbero una storia molto lunga da raccontare, molte cose su cui far riflettere giornalisti, media, attivisti. Anche prima di arrivare in Israele, quando finalmente, alla fine dei gironi infernali, il mondo si accorge di loro.Gli alieni sono fra noi, sono sbarcati sulla Terra e ci osservano. A rivelarlo non è il solito anonimo sul web, ma alcuni ingegneri della Nasa che avrebbero rivelato di aver avuto dei contatti con gli alieni. Non solo: gli extraterrestri si sarebbero addirittura stabiliti sul Pianeta e sarebbero ...Il numero di cliniche degli alieni sta aumentando costantemente e attualmente (2011) ci sono più di 50 cliniche in Israele, e circa 500 negli USA. Tali cliniche esistono anche in altri paesi (Inghilterra, Danimarca, Australia) e tale attività medica degli ET, contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare il riconoscimento di esistenza degli alieni.