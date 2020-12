Giornata mondiale dei diritti umani | inno a libertà | giustizia e tolleranza

Mov5Stelle : La lotta al malaffare è da sempre al centro dell’azione del @Mov5Stelle, e lo ribadiamo con più convinzione oggi,… - Quirinale : #HumanRightsDay, Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei #DirittiUmani: - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10dicembre 1950: Giornata mondiale dei #Diritti Umani, nella ricorrenza della dichiarazione univ… - DirittiGlobali : - AparolinCamilla : RT @Quirinale: #HumanRightsDay, Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei #DirittiUmani: https://t.… -

Oggi, 10 dicembre, si celebra la Giornata mondiale per i diritti umani, e la ricorrenza cade in un momento assai fosco per le sorti dell’umanità ...Caro direttore, «La Camera approva…», ascoltarlo ieri sera mi ha dato emozione dopo giorni e settimane di un confronto denso, a momenti aspro. Quel voto ha finalmente superato le norme introdotte dai ...Il 10 dicembre si festeggia il 69esimo anniversario della proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, siglata nel 1948. Da allora nella stessa data ricorre la Giornata mondiale ...La Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948. L'istituzione formale della Giornata è avvenuta durante il 317º meeting globale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1950, quando è stata promulgata la ...La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, proprio per tali ragioni, conserva la sua attualità. Da sempre teatro di conferenze e manifestazioni in tutto il mondo, nonché dell’assegnazione dei più prestigiosi premi internazionali in materia, primo fra tutti il Nobel per la Pace, la ricorrenza vede quest’anno condizionati i suoi temi dalla drammatica situazione in atto nel mondo.