George Clooney ricoverato in ospedale, come sta l’attore americano? (Di giovedì 10 dicembre 2020) George Clooney ricoverato in ospedale, l’attore premio Oscar ha annunciato di aver avuto un malore che gli è costato il ricovero: ecco di cosa si tratta. foto facebookIl grande attore e regista americano vincitore del Premio Oscar è stato ricoverato in ospedale, a dare la notizia è stato il diretto interessato che al tabloid inglese Mirror ha raccontato quanto accaduto. Il problema è da ricollegarsi ad una grave pancreatite che lo ha costretto ad essere operato in modo urgente, insomma davvero una grande paura per il regista che è anche padre di due splendidi bambini. Le cause di questo problema sembra che siano da ricondursi alla sua perdita di peso molto veloce a cui si è dovuto sottoporre per il film che ha girato dal titolo The ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020)inpremio Oscar ha annunciato di aver avuto un malore che gli è costato il ricovero: ecco di cosa si tratta. foto facebookIl grande attore e registavincitore del Premio Oscar è statoin, a dare la notizia è stato il diretto interessato che al tabloid inglese Mirror ha raccontato quanto accaduto. Il problema è da ricollegarsi ad una grave pancreatite che lo ha costretto ad essere operato in modo urgente, insomma davvero una grande paura per il regista che è anche padre di due splendidi bambini. Le cause di questo problema sembra che siano da ricondursi alla sua perdita di peso molto veloce a cui si è dovuto sottoporre per il film che ha girato dal titolo The ...

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Pino__Merola : George Clooney: “A quattro giorni dalle riprese mi ricoverarono per pancreatite” - barinewstv : Cinema – George Clooney ricoverato d’urgenza - Italia_Notizie : Ricovero d'urgenza per George Clooney: 'Ha perso 13 Kg in pochi giorni' -