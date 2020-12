Formazioni ufficiali CSKA Sofia Roma | giocano Bamba e Boer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021.() –(3-4-2-1) –; Kumbulla Fazio Juan Jesus; Peres Diawara Milanese; Pedro Perez; Mayoral. Allenatore: Fonseca Leggi su Calcionews24.com

Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Napoli-Real Sociedad, partita decisiva per la squadra di Gattuso per superare questo ostico girone. Ringhio sceglie Lozano sulla destra e ...Le formazioni ufficiali di CSKA Sofia Roma match valido per la 6ª giornata del gruppo A dell'Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori ...Tra un'ora circa, la Roma scende in campo contro il Cska Sofia per l'ultima giornata di Europa League. Lo Stadion Balgarska Armija ...