F1 | Max Verstappen | “A Sakhir potevo vincere! Il 2021 partirà ancora con la Mercedes davanti a tutti”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Maxè pronto per il suo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. L’olandese inizia la tre-giorni di Yas Marina sapendo che avràchance per agguantare la seconda posizione nella classifica generale alle spalle di Lewis Hamilton, nonostante il ko di domenica scorsa lo abbia messo in posizione di svantaggio nei confronti di Valtteri Bottas. Un colpo di scena al via che ha, forse, negato la vittoria al portacolori della Red Bull. “Sevincere a? Sì, ma è sempre facile dirlo dopo – ammette nel venerdì di Abu Dhabi – Ad ogni modo l’incidente è stato davvero sfortunato, ma sono cose che possono accadere. Charles Leclerc? Non voglio più parlare di quel che è accaduto, voglio solo correre e tornare a casa (sorride)”. Una stagione che era ...

L'errore commesso a Sakhir non è il primo che Charles commette in apertura di Gran Premio. Una "necessità" il rischio eccessivo per recuperare posizioni ...La squadra di Milton Keynes ripete anche a Yas Marina il test comparativo fra il supporto dell'ala posteriore con il mono-pilone, affidato ad Alexander Albon, e la soluzione classica con i due piloni ...In partenza dell'ultimo GP l'aggressività di Leclerc non ha pagato. E anche lui pensa che la penalità di tre posizioni in griglia sia giusta ...