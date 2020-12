Europa League League oggi, orari partite 10 dicembre: programma, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La fase a gironi dell’Europa League di calcio 2020 giungerà quest’oggi al capolinea, con gli ultimi 24 incontri che decreteranno le ammesse alla fase a eliminazione diretta, con ben otto sfide che saranno visibili in diretta televisiva, a cominciare dall’impegno casalingo del Napoli, che alle 18.55 se la vedrà con gli spagnoli della Real Sociedad, in chiaro su Tv8, o sul satellite, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Contemporaneamente scenderà in campo anche la Roma, contro i bulgari del CSKA Sofia, questa volta su Sky Sport 253, ma anche Dundalk-Arsenal su Sky Sport Football e Sky Sport 254, con il Rijeka che ospiterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar, su Sky Sport 255. Alle ore 21 il Milan chiuderà il proprio girone in casa dello Sparta Praga, in diretta su Sky ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) La fase a gironi dell’di calcio 2020 giungerà quest’al capolinea, con gli ultimi 24 incontri che decreteranno le ammesse alla fase a eliminazione diretta, con ben otto sfide che saranno visibili in diretta televisiva, a cominciare dall’impegno casalingo del Napoli, che alle 18.55 se la vedrà con gli spagnoli della Real Sociedad, in chiaro su Tv8, o sul satellite, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche insu Sky Go e Now Tv. Contemporaneamente scenderà in campo anche la Roma, contro i bulgari del CSKA Sofia, questa volta su Sky Sport 253, ma anche Dundalk-Arsenal su Sky Sport Football e Sky Sport 254, con il Rijeka che ospiterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar, su Sky Sport 255. Alle ore 21 il Milan chiuderà il proprio girone in casa dello Sparta Praga, in diretta su Sky ...

L'UEFA, poco fa, ha ufficializzato quali saranno le squadre (retrocesse dalla Champions) teste di serie (e non) nei sedicesimi di finale di Europa League. Ovviamente non sono ammessi incontri tra club ...

L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata invece l’Inter di Conte

L'Atalanta vola agli ottavi di Champions League, grazie alla vittoria contro l'Ajax ad Amsterdam, eliminata invece una deludente Inter ...

