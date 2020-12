Elisabetta Gregoraci, sembra passato un secolo dal GF Vip ma ora sì che è il ritratto della felicità (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono passati solo pochi giorni dall’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci ma il GF Vip sembra già un ricordo lontanissimo a vederla nelle ultime Storie di Instagram. Nonostante le pressioni di Alfonso Signorini, infatti, nel corso della diretta di lunedì 7 dicembre 2020 la conduttrice e showgirl calabrese ha salutato tutti i suoi coinquilini, Pierpaolo Pretelli in primis, e ha chiuso dietro di sé la famosa porta rossa. Non poteva sopportare nemmeno l’idea di stare lontano dal figlio durante le feste di Natale, dunque la decisione di non continuare la sua avventura nella Casa più spiata di Cinecittà, dove è rimasta per oltre due mesi. Il reality, come è noto, andrà in onda fino a febbraio 2021 e, ovviamente, sono previsti altri ingressi. Tre, ovvero quelli di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini di UeD e Samantha De Grenet, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono passati solo pochi giorni dall’uscita di scena dima il GF Vipgià un ricordo lontanissimo a vederla nelle ultime Storie di Instagram. Nonostante le pressioni di Alfonso Signorini, infatti, nel corsodiretta di lunedì 7 dicembre 2020 la conduttrice e showgirl calabrese ha salutato tutti i suoi coinquilini, Pierpaolo Pretelli in primis, e ha chiuso dietro di sé la famosa porta rossa. Non poteva sopportare nemmeno l’idea di stare lontano dal figlio durante le feste di Natale, dunque la decisione di non continuare la sua avventura nella Casa più spiata di Cinecittà, dove è rimasta per oltre due mesi. Il reality, come è noto, andrà in onda fino a febbraio 2021 e, ovviamente, sono previsti altri ingressi. Tre, ovvero quelli di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini di UeD e Samantha De Grenet, ...

pandistell : 'mai non ti permettere mai' Elisabetta Gregoraci once said: MA CHI SSSEIII MA CHI SSSEII #GFVIP - rincominciadate : @illicitgilmore Mi dispiace dirlo perché Stefania era tra i mie preferiti, ma la sua maschera è caduta da quando ha… - vojdgregorelli : @saryyblondie pierpaolo pretelli is under a train for elisabetta gregoraci, hello - Wolf___90 : @spano81 @LuisaRaspa @FeliceSalvati2 @Giovannid_22 Ma Signorini cercherà di trattenerne 3: Elisabetta, Elisabetta G… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Elisabetta Gregoraci annienta Mino Magli: 'Il gesto schifoso quando mia madre stava mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, l'abbraccio con il figlio Nathan Falco Mediaset Play Grande Fratello Vip in onda il 31/12: Panicucci non soddisfatta

Stando a un'indiscrezione sul web, Federica Panicucci sarebbe rimasta delusa per essere stata sostituita dal GF Vip a Capodanno.

Pierpaolo convocato dagli autori durante la notte: cos'è successo al GFVip?

Pierpaolo Pretelli è stato chiamato in confessionale durante la notte dal GF Vip: cosa è successo all'ex Velino di Striscia la Notizia?

Stando a un'indiscrezione sul web, Federica Panicucci sarebbe rimasta delusa per essere stata sostituita dal GF Vip a Capodanno.Pierpaolo Pretelli è stato chiamato in confessionale durante la notte dal GF Vip: cosa è successo all'ex Velino di Striscia la Notizia?