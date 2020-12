Di Mare scrive ai vertici sulla Berlinguer: 'Indecenti' suoi attacchi, incompatibili col Codice aziendale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franco Di Mare, direttore di Rai3, fino ad ora estremamente prudente, sceglie la via che si confà ad un dirigente: "La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franco Di, direttore di Rai3, fino ad ora estremamente prudente, sceglie la via che si confà ad un dirigente: "La signoraè stata più volte invitata da me a non rilasciare più ...

Pasqualozzi : @mare_marino @tottimitico Si scrive a soreta e mammta ?? - chiaiadiluna : @pabba60 Se l’Italia antifascista scrive in modo volgare e scurrile come lei capisco il perché stiamo andando a mar… - mare_marino : @tottimitico @Pasqualozzi Si scrive Catarr - lecopost : La Danimarca dice basta al petrolio! Il paese scandinavo, maggior produttore di combustibili fossili dell'Unione Eu… - CasaLettori : RT @GisellinaBlanco: #AtlanteDelleEmozioni a @CasaLettori. Scrive Eliot in The Use of Poetry and the Use of Criticism: “(...) può essere l’… -