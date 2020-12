De Girolamo dopo l’assoluzione: “Finisce un incubo durato 7 anni” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sollevata e commossa. Nunzia De Girolamo accoglie così la notizia dell’assoluzione nel processo Asl che ha visto protagonisti lei e altri sette imputati. “Finisce un incubo durato 7 anni. Mi sono dimessa da Ministro senza mai essere indagata ma mi sono sempre difesa nel processo e mai dal processo – ha dichiarato De Girolamo -. In questi anni ho sempre avuto paura non della magistratura ma delle persone cattive che popolano spesso alcuni ambienti, specialmente quelli politici da cui provengo. Sinceramente penso che oggi abbia vinto la giustizia, e questo collegio di donne mi restituisce una grande forza e una grande fiducia per proseguire battaglie che ho sempre ritenute giuste”. “Mi sono iscritta all’università credendo nella giustizia – ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sollevata e commossa. Nunzia Deaccoglie così la notizia delnel processo Asl che ha visto protagonisti lei e altri sette imputati.un7 anni. Mi sono dimessa da Ministro senza mai essere indagata ma mi sono sempre difesa nel processo e mai dal processo – ha dichiarato De-. In questi anni ho sempre avuto paura non della magistratura ma delle persone cattive che popolano spesso alcuni ambienti, specialmente quelli politici da cui provengo. Sinceramente penso che oggi abbia vinto la giustizia, e questo collegio di donne mi restituisce una grande forza e una grande fiducia per proseguire battaglie che ho sempre ritenute giuste”. “Mi sono iscritta all’università credendo nella giustizia – ha ...

