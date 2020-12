Dayane Mello torna a parlare di Balotelli e confessa: ‘In questi anni ci siamo visti più volte’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) La modella è tornata a parlare del calciatore con il quale ha avuto una storia. Ecco i nuovi dettagli che ha raccontato a Cristiano Malgioglio. GF Vip: Dayane Mello torna a parlare di Mario Balotelli Nei primi giorni di questa edizione di Grande Fratello Vip Dayane Mello ha confessato di conoscere molto bene Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il motivo è che tra lei e il famoso calciatore c’è stata una storia d’amore. Lei ne ha parlato molto nelle prime settimane dicendo di provare ancora qualcosa per lui. Mario non ha reagito molto bene, non voleva che nella Casa si parlasse di lui. Inoltre, ha detto che Dayane non era sincera e stava mancando di rispetto alla sua fidanzata. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 dicembre 2020) La modella èta adel calciatore con il quale ha avuto una storia. Ecco i nuovi dettagli che ha raccontato a Cristiano Malgioglio. GF Vip:di MarioNei primi giorni di questa edizione di Grande Fratello Viphato di conoscere molto bene Enock Barwuah, fratello di Mario. Il motivo è che tra lei e il famoso calciatore c’è stata una storia d’amore. Lei ne ha parlato molto nelle prime settimane dicendo di provare ancora qualcosa per lui. Mario non ha reagito molto bene, non voleva che nella Casa si parlasse di lui. Inoltre, ha detto chenon era sincera e stava mancando di rispetto alla sua fidanzata. ...

