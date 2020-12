Da Axa un portale per servizi integrati dedicati alla salute

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Arriva da Axa Italia un, accessibile dal sito www.axa.it e dall’app MyAxa che consente di accedere, sempre e ovunque, a un ampio ventaglio didi valore. Graziefunzione di valutazione dei sintomi, basata su intelligenza artificiale, è possibile avere in pochi minuti una prima ipotesi di diagnosi e suggerimenti utili personalizzati rispondendo a una serie di domande tramite chat dedicata. Ilo, aperto a tutti, non solo clienti, è un’opportunità che Axa Italia mette a disposizione per dare un contributo fattuale in un momento di sovraccarico delo Sanitario Nazionale. Per i clienti si aggiungono ulterioriparticolarmente utili soprattutto in questa fase ...