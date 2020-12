Cyberpunk 2077 il 91 su Metacritic non basta! Le azioni di CD Projekt RED in calo

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ledi CDRED sono scese del 9,4% a Varsavia dopo cheha ottenuto 91 su 100 sulla base della media di 44 recensioni dei giornalisti su. Questo rende il titolo "solo" il quarto miglior gioco per PC del 2020. "Qualsiasi punteggio inferiore a 90 può innescare una reazione negativa, un punteggio di 95 o più può essere leggermente positivo, toccare 98 o più molto positivo", ha avvertito l'analista Michal Wojciechowski all'inizio di questa settimana. Il punteggio di 91 "può essere considerato in una certa misura deludente dato l'enorme clamore e l'asticella alta fissati in passato dai titoli AAA ad alto budget" ha affermato un altro analista, Rafal Wiatr. Ildel titolo arriva pochi giorni dopo che ledi CD ...