Boschi: "Non vogliamo la crisi governo, ma serve un cambio di passo" (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - “Non vogliamo aprire nessuna crisi, ma chiediamo che si cambi passo e che si rispettino le nostre istituzioni”, ma se il governo Conte dovesse cadere “il Presidente della Repubblica saprebbe gestire con saggezza anche questa fase, potendo contare sul senso di responsabilità di tutti. Ma tanto non accadrà”. Lo dice in un'intervista a La Stampa la capogruppo di Italia viva alla Cemera Maria Elena Boschi, che alla domanda se Conte mangerà la colomba a Palazzo Chigi risponde: “Mi preoccupano di più le famiglie italiane che quest'anno passeranno il primo Natale senza i loro cari portati via dal Covid. O i medici e gli infermieri che passeranno il giorno di Natale in corsia”. Su Conte e il Recovery, Boschi ribadisce la posizione del suo gruppo: “Sbaglia a voler sostituire le ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) AGI - “Nonaprire nessuna, ma chiediamo che si cambie che si rispettino le nostre istituzioni”, ma se ilConte dovesse cadere “il Presidente della Repubblica saprebbe gestire con saggezza anche questa fase, potendo contare sul senso di responsabilità di tutti. Ma tanto non accadrà”. Lo dice in un'intervista a La Stampa la capogruppo di Italia viva alla Cemera Maria Elena, che alla domanda se Conte mangerà la colomba a Palazzo Chigi risponde: “Mi preoccupano di più le famiglie italiane che quest'anno passeranno il primo Natale senza i loro cari portati via dal Covid. O i medici e gli infermieri che passeranno il giorno di Natale in corsia”. Su Conte e il Recovery,ribadisce la posizione del suo gruppo: “Sbaglia a voler sostituire le ...

