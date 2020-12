Bilancio Ue, Ungheria e Polonia tolgono il veto. Via libera al Recovery Fund (Di giovedì 10 dicembre 2020) La prossima settimana il voto del Parlamento Ue in plenaria. Sbloccati 1.800 miliardi per la ripresa e la trasformazione verde e digitale dell’economia. Il compromesso sullo stato di diritto di fatto ritarderà la sua applicazione Leggi su corriere (Di giovedì 10 dicembre 2020) La prossima settimana il voto del Parlamento Ue in plenaria. Sbloccati 1.800 miliardi per la ripresa e la trasformazione verde e digitale dell’economia. Il compromesso sullo stato di diritto di fatto ritarderà la sua applicazione

fattoquotidiano : Recovery fund e bilancio Ue, superato il veto di Ungheria e Polonia: “Concordato un compromesso con la presidenza t… - ilfoglio_it : Ungheria e Polonia ci ripensano, forse lo stallo è superato sul bilancio, ma il vertice di oggi non sarà senza diba… - Corriere : Bilancio Ue, Ungheria e Polonia tolgono il veto. Via libera al Recovery Fund - ElioLannutti : RT @Corriere: Bilancio Ue, Ungheria e Polonia tolgono il veto. Via libera al Recovery Fund - SoniaLaVera : RT @GeopoliticalCen: Tra i leader europei, riuniti al Consiglio Europeo, è stato trovato un accordo sul bilancio pluriennale 2021-2027 e, a… -