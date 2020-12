Altre minacce di Renzi a Conte. Salvini esulta, Zingaretti tace. L’ultimatum dell’ex premier è un azzardo. Se si torna al voto rischia di finire come Mastella nel 2008 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Persino in Europa, come ha detto il premier, si intravedono “spiragli nella trattativa”. Polonia e Ungheria sono vicini a un compromesso per sbloccare il Recovery e il bilancio Ue, finora tenuti in ostaggio dalla minaccia di veto posta da Budapest e Varsavia. Ma in Italia no. Rimane il veto di Matteo Renzi. Al punto che slitta il Cdm per avere il via libera, almeno, sul progetto per la gestione delle risorse Ue. Che avrebbe permesso a Giuseppe Conte di recarsi a Bruxelles con un primo risultato sulla strada della predisposizione del piano. Ma il senatore di Rignano non lo permette. Ieri era la questione della sfiducia a Bonafede per la prescrizione, poi è stata la volta del Mes, oggi la battaglia la sposta sul terreno del Recovery plan. E poco importa se in gioco ci sono 209 miliardi per la ripartenza e il rilancio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Persino in Europa,ha detto il, si intravedono “spiragli nella trattativa”. Polonia e Ungheria sono vicini a un compromesso per sbloccare il Recovery e il bilancio Ue, finora tenuti in ostaggio dalla minaccia di veto posta da Budapest e Varsavia. Ma in Italia no. Rimane il veto di Matteo. Al punto che slitta il Cdm per avere il via libera, almeno, sul progetto per la gestione delle risorse Ue. Che avrebbe permesso a Giuseppedi recarsi a Bruxelles con un primo risultato sulla strada della predisposizione del piano. Ma il senatore di Rignano non lo permette. Ieri era la questione della sfiducia a Bonafede per la prescrizione, poi è stata la volta del Mes, oggi la battaglia la sposta sul terreno del Recovery plan. E poco importa se in gioco ci sono 209 miliardi per la ripartenza e il rilancio ...

