A gennaio la resa dei conti… o del Conte

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bruxelles per il consiglio europeo. Sperava di avere con se il piano pronto da presentare ai colleghi dell’Ue sulla gestione delle risorse che arriveranno ma dovrà svicolare, magari spostando tutta l’attenzione sul via libera del Parlamento strappato ieri dopo giorni e giorni di polemiche anche all’interno della maggioranza. Per chi frequenta da tempo i Palazzi della politica quanto si è visto ieri alla Camera e al Senato ha un significato preciso: la partita non è chiusa, a gennaio ci sarà la resa dei conti. Al momento, di sicuro tra il premier e l’Italia Viva di Matteo Renzi, ma anche il Pd ormai si sta trasformando in una pentola a pressione pronta allo scoppio.