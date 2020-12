Vortice Polare, la trottola si sbilanci. Rischio di gelido imprevedibile (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci troviamo a un bivio, c’è poco da fare. Quando si parla di Vortice Polare non potrebbe essere altrimenti, che poi sia l’anno della Nina, della PDO e quant’altro poco importa. Per il momento guardiamo con preoccupazione alla stratosfera, perché è là che stanno avvenendo le cose più polpose. Vortice Polare, una bomba gelida pronta a esplodereE’ un Vortice Polare gelido come non mai, d’altronde l’avevamo preannunciato settimane or sono quando si scrisse che a cavallo tra fine novembre e i primi di dicembre avrebbe potuto raggiungere intensità record. La domanda che ci ponemmo fu la seguente: nonostante una forza così straripante, sarà in grado di trasferire gli effetti dai piani alti dell’atmosfera (stratosfera appunto) a quelli più bassi? La risposta, ad oggi, ancora ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci troviamo a un bivio, c’è poco da fare. Quando si parla dinon potrebbe essere altrimenti, che poi sia l’anno della Nina, della PDO e quant’altro poco importa. Per il momento guardiamo con preoccupazione alla stratosfera, perché è là che stanno avvenendo le cose più polpose., una bomba gelida pronta a esplodereE’ uncome non mai, d’altronde l’avevamo preannunciato settimane or sono quando si scrisse che a cavallo tra fine novembre e i primi di dicembre avrebbe potuto raggiungere intensità record. La domanda che ci ponemmo fu la seguente: nonostante una forza così straripante, sarà in grado di trasferire gli effetti dai piani alti dell’atmosfera (stratosfera appunto) a quelli più bassi? La risposta, ad oggi, ancora ...

CorriereQ : Vortice Polare bomba, gelido come non mai e con effetti imprevedibili - Marialuisamean1 : RT @klaudiko: STRATOSFERA INQUIETA… POSSIBILE FUTURO INSTABILE PER IL VORTICE POLARE - klaudiko : STRATOSFERA INQUIETA… POSSIBILE FUTURO INSTABILE PER IL VORTICE POLARE - PaesiTropicali : METEO: Vortice Polare in crisi, ondate di GELO eccezionali dalla Siberia dopo Natale - CorriereQ : Meteo d’Inverno: VORTICE POLARE si frantumerà generando tempeste di GHIACCIO -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice Polare Vortice Polare bomba, gelido come non mai e con effetti imprevedibili Meteo Giornale CN Meteo – Area polare in arrivo? Le previsioni del Centro Meteo Italiano

“Clima freddo in Italia previsto per i prossimi giorni, ma senza particolari eccessi: le temperature si manterranno infatti in media o poco sotto almeno fino al secondo week end di dicembre”, stando a ...

Vortice Polare bomba, gelido come non mai e con effetti imprevedibili

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.Ci ...

“Clima freddo in Italia previsto per i prossimi giorni, ma senza particolari eccessi: le temperature si manterranno infatti in media o poco sotto almeno fino al secondo week end di dicembre”, stando a ...Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.Ci ...