Scoppia caso Cervinia La webcam nasconde gli sciatori assembrati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ignazio Riccio È polemica per le immagini che circolano sui social dove non si vede più la folla e non è nitida neppure la partenza della seggiovia di Plan Maison, letteralmente cancellata dai pixel Nello scorso mese di ottobre a Cervinia, una delle zone sciistiche più famose d’Italia, si era sollevato un polverone con l’apertura della stagione invernale, poi in breve tempo chiusa, per gli assembramenti e le lunghe code create da persone, giunte da ogni parte della Penisola, amanti di questo sport. Adesso, a distanza di poco più di un mese, un nuovo “caso”, investe la valdostana Valtournenche. Una settimana fa, dalle immagini delle webcam panoramiche, che mostrano ogni giorno scorci di Cervinia, sono comparsi nuovamente gli assembramenti, in un periodo in cui la Val d’Aosta era in zona rossa. Centinaia ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ignazio Riccio È polemica per le immagini che circolano sui social dove non si vede più la folla e non è nitida neppure la partenza della seggiovia di Plan Maison, letteralmente cancellata dai pixel Nello scorso mese di ottobre a, una delle zone sciistiche più famose d’Italia, si era sollevato un polverone con l’apertura della stagione invernale, poi in breve tempo chiusa, per gli assembramenti e le lunghe code create da persone, giunte da ogni parte della Penisola, amanti di questo sport. Adesso, a distanza di poco più di un mese, un nuovo “”, investe la valdostana Valtournenche. Una settimana fa, dalle immagini dellepanoramiche, che mostrano ogni giorno scorci di, sono comparsi nuovamente gli assembramenti, in un periodo in cui la Val d’Aosta era in zona rossa. Centinaia ...

AnonymeRai : ? “Donna nanak tutta tanak”: scoppia il caos in Rai per la frase di Leonarduzzi - Affaritaliani : Agguato della Gruber alla Boschi Scoppia il caso sui social. VIDEO - Affaritaliani : “Chiamata in tv per parlare di foto” Scoppia il caso Gruber-Boschi - nenanavi : RT @Tg1Raiofficial: Scoppia il caso #Abruzzo dopo la decisione del governatore Marsilio di anticipare il rientro della regione nella #zonaa… - Panda_Seduto : I tiggì, hanno parlato di questo? -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia caso Scoppia caso Cervinia La webcam nasconde gli sciatori assembrati il Giornale Scoppia caso Cervinia La webcam nasconde gli sciatori assembrati

Nello scorso mese di ottobre a Cervinia, una delle zone sciistiche più famose d'Italia, si era sollevato un polverone con l'apertura della stagione invernale, poi in breve tempo chiusa, per gli assemb ...

“Donna nanak..”, caos per la frase di Leonarduzzi: “Era una scommessa”

Scoppia un nuovo caso in Rai a causa di una frase pronunciata dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi: "era una scommessa", questa la giustificazione ...

Nello scorso mese di ottobre a Cervinia, una delle zone sciistiche più famose d'Italia, si era sollevato un polverone con l'apertura della stagione invernale, poi in breve tempo chiusa, per gli assemb ...Scoppia un nuovo caso in Rai a causa di una frase pronunciata dal telecronista Lorenzo Leonarduzzi: "era una scommessa", questa la giustificazione ...