Recovery Fund, Conte in allarme: il “no” di Renzi alla task-force può “contagiare” il Pd (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È presto per dire che sul Recovery Fund il Pd farà sponda con Renzi per convincere Conte a smontare la piramide della task force con se stesso al vertice come faraone. Un indizio in tal senso è senz’altro l’appello al premier del capogruppo dem al Senato Marcucci «a trovare un accordo di maggioranza». Che ve ne sia necessità lo prova la sconvocazione del Cdm fissato per questa sera. Quello che invece si terrà domani pomeriggio è pura routine. Lo stesso Conte, che in mattinata raggiungerà Bruxelles per il Consiglio Ue di domani e dopodomani, non vi parteciperà. Domani e dopodomani Consiglio Ue Sul Recovery Fund il premier è costretto a guardarsi dalla doppia insidia che rischia di allontanarlo dai 209 miliardi su cui ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È presto per dire che sulil Pd farà sponda conper convincerea smontare la piramide dellacon se stesso al vertice come faraone. Un indizio in tal senso è senz’altro l’appello al premier del capogruppo dem al Senato Marcucci «a trovare un accordo di maggioranza». Che ve ne sia necessità lo prova la sconvocazione del Cdm fissato per questa sera. Quello che invece si terrà domani pomeriggio è pura routine. Lo stesso, che in mattinata raggiungerà Bruxelles per il Consiglio Ue di domani e dopodomani, non vi parteciperà. Domani e dopodomani Consiglio Ue Sulil premier è costretto a guardarsi ddoppia insidia che rischia di allontanarlo dai 209 miliardi su cui ...

