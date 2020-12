Picchiano infermiera del Cardarelli e le rompono due costole | denunciati marito e moglie

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)dele ledue. Due coniugi napoletani sono statiper il pestaggio di unadel, avvenuto la notte del 5 dicembre scorso nel Pronto Soccorso. I due, genitori di una paziente, avevano aggredito la donna perché ritenevano che la figlia stesse aspettando troppo tempo; la donna ha riportato la frattura di due. Indagini in corso per risalire ad altri due responsabili. I carabinieri hanno identificato e denunciato due delle persone che hanno partecipato al pestaggio di unadel, avvenuto la notte del 5 dicembre scorso, nel Pronto Soccorso. Si tratta di un 43enne e di una 47enne, entrambi pregiudicati, ...

Un romano di 29 anni ieri ha provocato un incidente e poi si è scagliato contro le persone coinvolte nel sinistro. E' accaduto a Ostia, in via via P. Romani: C.E., con ...